Sezon başında gelmişti, Premier Lig'e gitti, bugün imzayı atacak. Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'dan ayrıldı
24.01.2026 10:33
Süper Lig'in ikinci yarısına Kayserispor zaferiyle başlayan Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde henüz takviye yapmayan siyah-beyazlılar; David Jurasek, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile yollarını ayırmıştı.
YEDİNCİ AYRILIK ABRAHAM OLDU
Beşiktaş'ta takıma sezon başında katılan ve önemli skor katkısı veren Tammy Abraham'la da yollar ayrıldı.
Tammy Abraham'ın Beşiktaş formasıyla gol sevinci.
21 MİLYON EURO VE YASİN ÖZCAN
Premier Lig ekibi Aston Villa, Abraham için 21 milyon euro ve Yasin Özcan'ın bonservisini Beşiktaş'a teklif etti. Yapılan pazarlıklar sonucunda anlaşma sağlandı.
13 MİLYON EURO ROMA'YA
Siyah-beyazlılar, 21 milyon euro'nun 13'ünü Abraham'ın önceki kulübü Roma'ya opsiyon karşılığı olarak verecek.
Yasin Özcan, Beşiktaş'a sezon sonunda katılacak.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİP, İMZAYI ATACAK
Dün akşam İstanbul'dan ayrılan Tammy Abraham, bugün İngiltere'de Aston Villa için sağlık kontrolünden geçecek ve yıllık 4 milyon sterlin karşılığında 4 buçuk yıllık sözleşmeye imza atacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maçta boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.