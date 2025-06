Sezon bitti, Abdülkerim Bardakcı "Kırgınlığım var" diyerek açıkladı!

Galatasaray'ın milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de üst üste 5 kez şampiyon olarak Türk futbol tarihinde bir rekoru daha kırmak istediklerini söyledi.



Sarı-kırmızılı takıma 2022'de transfer olduktan sonra üç sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun en önemli parçalarından olan Abdülkerim, Trendyol Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı taktıklarını aktaran Abdülkerim, "Bizim için çok önemli bir yıldı. Çünkü beşinci yıldızı takacaktık. Çok şükür çabaladık, çalıştık ve şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktık. Şampiyonluğu Yenikapı'da kutladık. Bence çok güzel bir kutlama oldu. Çok yağmur yağdı, inanılmaz bir ilgi vardı. Çok güzel bir ortamdı. Unutamayacağımız bir kutlama gerçekleştirdik." diye konuştu.



"BEŞ SENE İLE REKOR KIRMAK İSTİYORUZ"



Sarı-kırmızılı futbolcu, 1996-2000 arasında Galatasaray'a ait 4 sezon üst üste şampiyonluk rekorunu geçmeyi istediklerini dile getirdi.



Üst üste elde edilen şampiyonlukların takımda doymuşluk hissi oluşturmadığını aktaran 30 yaşındaki stoper, "Önümüzdeki sezon için üst üste 4. şampiyonluğu kovalayacağız. Üzerimizde bunun açlığı olacak. Bizde hiçbir zaman doyum olmuyor. Hem Avrupa'da başarı hem de tekrar ligde dört sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Son üç sezonda birçok rekor kırdıklarını vurgulayan Abdülkerim, "Bu üç sezonda birçok rekor kırdık. Şimdiki yeni hedef rekorumuz var. Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz." dedi.



Tecrübeli futbolcu, gelecek sezon doğrudan mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili, "Bizim için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. Çünkü bizim yerimiz Şampiyonlar Ligi. İnşallah seneye bir başarı elde edip taraftarımızı gururlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.



"İYİ Kİ GALATASARAY'A GELMİŞİM"



Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a transfer olarak kariyeri için doğru kararı verdiğini söyledi.



Konyaspor'da oynarken İstanbul'un üç büyük kulübünün de istediği milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olarak doğru karar verdiğini belirterek, "Her yerde, 'İyi ki Galatasaray olmuş, Galatasaray'a gelmişim.' diyorum. Bu 3 sezon benim için çok hızlı geçti. Üç yıldır şampiyon oluyoruz ve başarılıyız. Çok keyif alıyorum. Benim için çok güzel yıllar. Geldiğimde Galatarasay sezonu 13. bitirmişti. Ancak burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Bazen böyle kötü geçen sezonlar olabilir. Hemen ayağa kalktık ve 3 sene üst üste şampiyon olduk ki bunun da devamı inşallah gelecek." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı ekibe 28 yaşında geldiğini hatırlatan Abdülkerim Bardakcı, "Bazen geç kaldığımı düşünüyorum ve bunu yakın çevremle de sürekli konuşuyorum. Buraya 22-23 yaşımda gelseydim her şey çok farklı olabilirdi. Ancak nasibin önüne geçemiyorsun. Bu yaşta buraya gelmem lazımmış, bunları yaşayacakmışım ve yaşıyorum. Şu an keyfini çıkartıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"İNŞALLAH KARİYERİMİN SONUNA KADAR BURADA OYNARIM"



Abdülkerim, futbol kariyerinin sonuna kadar Galatasaray'da kaptanlık yapmak istediğini söyledi.



Sarı-kırmızılı ekipte kaptan olmanın farklı bir duygu olduğunu belirten Abdülkerim, "Stadımıza ilk çıktığımda 'İnşallah bir gün bu büyük camiada kaptanlık yapmak nasip olur.' diye düşünmüştüm. Çok şükür nasip oldu, layığıyla da yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.



Milli futbolcu, kariyer hedefinin sorulması üzerine, "Buraya ilk geldiğimde hedefim kaptanlıktı. Şimdiki hedefim inşallah futbol kariyerimi sonuna kadar burada oynayıp kaptanlık yapabilmek." yanıtını verdi.



"MÜKEMMEL BİR AİLE ORTAMIMIZ VAR"



Galatasaraylı futbolcu, takımın başarısını içerideki aile ortamına bağladı.



Futbol haricinde dışarıda ailece birlikte zaman geçirdiklerini aktaran Abdülkerim, "Takım içindeki arkadaşlığımız mükemmel. Dışarıda sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. Mükemmel bir aile ortamımız var. Bu da olunca zaten başarılı geliyor. Arada kötü karakterli bir insan bilmiyorum. Herkesin kalbi temiz. Herkes, birbiri için en iyisini istiyor. Böyle olduğu zaman da başarı geliyor." şeklinde görüş belirtti.



Çocuklarının da Galatasaray'la beraber büyüdüğünü dile getiren sarı-kırmızılı stoper, "Burada müthiş bir aile ortamı var zaten. Aile konusuna çok önem veren bir insanım. Sürekli çocuklarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Güzel zamanlar bunları değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.