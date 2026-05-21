Sezon bitti, transfer bombaları peş peşe geldi. Dünya yıldızı, Süper Lig devine "Evet" dedi | Sürpriz veda
21.05.2026 11:52
NTV
Süper Lig'de bir sezonun daha sonuna gelinirken, yeni sezona kusursuz girmek isteyen takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Trendyol Süper Lig'de bir sezon daha sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...
11:40
AZİZ YILDIRIM'IN CONTE DÜŞÜNCESİ
Aykut Kocaman ile anlaşan ancak açıklamayan Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin ikna etmeye çalıştığı Antonio Conte'nin gelmeye sıcak bakması halinde İtalyan çalıştırıcıya teklif yapacak. (Takvim)
11:30
BURUK'UN ORTA SAHA TALEBİ
Okan Buruk, orta saha için Sunderland forması giyen 22 yaşındaki Habib Diarra'yı kadrosunda görmek istiyor. 10+4'teki 23 yaş altı kontenjanı için kriteri karşılayan Senegalli futbolcunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. (Sabah)
11:35
SIDIKI CHERIF KARARI
Bu sezon devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Sidiki Cherif'in yeni sezonda kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor. Gelen teklifler değerlendirilecek. (Fotomaç)
11:25
KALEYE YENİ ADAY
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'la yolların ayrılması planlanırken sürpriz bir isim gündeme yazıldı. PSG'den ayrılmayı düşünen 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier, transfer listesinde ön sıraya alındı. 30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile Arsenal arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali sonrası Chevalier için resmi temasların başlayacağı kaydedildi. Fransız kalecinin de finali beklediği ve final sonrası gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi. (Sabah)
11:20
BEŞİKTAŞ'TA LUCESCU SESLERİ
Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve önceliği yabancıya veren Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Razvan Lucescu yer alıyor. (Fanatik)
11:00
PEREIRA, BURUK'UN PRENSİNİ İSTİYOR
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, Galatasaray'dan Roland Sallai'yi istiyor. Okan Buruk'un mutlaka takımda tutmak istediği Sallai için yönetimin belirlediği bonservis 25 milyon euro. (Takvim)
10:40
MO SALAH BOMBASI
Fenerbahçe cephesinden hafta sonu Liverpool formasıyla son maçına çıkmaya hazırlanan Mohamed Salah'a teklif yapıldı. Bu teklifin henüz resmi kanallardan sunulmadığı ancak sarı-lacivertli kulüp cephesinin futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi. Salah'ın ise Fenerbahçe'yi kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi. Avrupa'da kalmak isteyen Mısırlı yıldızın 12-13 milyon euro maaşa "Evet" diyeceği aktarıldı. 33 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler aldığı ancak bunlarla ilgilenmediği ve hala Avrupa'da rekabetçi bir takımda kalmak istediği vurgulandı. (Daily Briefing)
10:20
FENERBAHÇE'DE AYRILIK VAKTİ
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertlilerde her iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin kadroda düşünmediği milli futbolcunun eşyalarını topladığı öğrenildi. (Sözcü)