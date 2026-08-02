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Sezon öncesi ciddi prova. Galatasaray-Rennes maçı

02.08.2026 19:56

Son Güncelleme: 02.08.2026 21:01

Sezon öncesi ciddi prova. Galatasaray-Rennes maçı
Anadolu Ajansı

Galatasaray takımı.

Selim Başeğmezer
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, hazırlık maçında Rennes ile kozlarını paylaşıyor.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

 

Saat 21.00'de başlayan müsabaka, RAMS Park'ta oynanıyor. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.

 

CANLI SKOR

 

GALATASARAY 0-0 RENNES

 

İLK 11'LER

 

Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Ugochukwu, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.

 

Rennes: Belazzoug, Frankowski, Ait Boudlal, Rouault, Nagida, Thomasson, Szymanski, Camara, Blas, Nordin, Lepaul.

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı Victor Osimhen'in Venezia maçındaki kafa topu mücadelesi.

SON HAZIRLIK MAÇI VILLARREAL'E KARŞI

 

Galatasaray, bir diğer hazırlık maçında ise 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de İspanya temsilcisi Villarreal'i ağırlayacak.

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