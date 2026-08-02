Sezon öncesi ciddi prova. Galatasaray-Rennes maçı
02.08.2026 19:56
Son Güncelleme: 02.08.2026 21:01
Galatasaray takımı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, hazırlık maçında Rennes ile kozlarını paylaşıyor.
Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
Saat 21.00'de başlayan müsabaka, RAMS Park'ta oynanıyor. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.
CANLI SKOR
GALATASARAY 0-0 RENNES
İLK 11'LER
Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Ugochukwu, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.
Rennes: Belazzoug, Frankowski, Ait Boudlal, Rouault, Nagida, Thomasson, Szymanski, Camara, Blas, Nordin, Lepaul.
Galatasaraylı Victor Osimhen'in Venezia maçındaki kafa topu mücadelesi.
SON HAZIRLIK MAÇI VILLARREAL'E KARŞI
Galatasaray, bir diğer hazırlık maçında ise 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de İspanya temsilcisi Villarreal'i ağırlayacak.