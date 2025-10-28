"Sezonun ateşi bu maçta yatıyor" | Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu

"SEZONUN ATEŞİ BU MAÇTA YATIYOR" "Tedesco, erken müdahalelerle hem kartlı oyuncularını korumaya aldı hem de perşembe günü 115 kilometre koşan takımına enerji aşıladı. Öne koşular azaldığında da ciddi uyarılarını yaptı. En-Nesyri ve Talisca golleriyle maça damga vurdular. Talisca neredeyse futbol hayatını bitirecek pozisyondan sonra imza gollerinden birini ağlara gönderdi. 4 golün yanına üç direkten dönen en az iki de net kaleci kurtarışını koyduğunuzda takım oyunundaki ''Evrimi'' daha net anlatırız. Beşiktaş derbisi öncesinde istedikleri özgüveni, ''Yapabiliriz'' duygusunu taraftara da yaşattı. Nene'nin sıfıra yakın etkiyle sahada yer almasına bakarsak maçı ''10 kişiyle kazandılar'' da diyebiliriz. Camiayı hedefin peşine coşkuyla katacak ilk şey Beşiktaş galibiyeti olur. Koca bir sezonun ateşi bu maçta yatıyor." (Gürcan Bilgiç-Fotomaç)

"TEDESCO SEYİRCİ KALMADI"



"Devrenin başlangıç düdüğüyle Gaziantep topu alıp oynamaya başladığında Tedesco seyirci kalmadı. Önce Oğuz ile Fred’i oyuna atıp peşinden enerjiyi eşitlemek için Szymanski ve Levent’i sahaya sürdü.



Tüm bunları 15 dakikanın içinde yaptı ve rakibin tempoyu yükseltmesine hiç müsaade etmedi. Dün gecenin gizli kahramanı yine İİsmail’di. Talisca oyuna girdikten sonra iki gol birden atarak belki dikkat çekici bir resital sunmuş olabilir. Ancak 90 dakikanın tamamında bu kadar yüksek eforla, bu kadar iyi oynamak İİsmail’in yıldızını daha da parlattı." (Serkan Akcan-Fanatik)



"BAZI KARTLAR GEREKSİZDİ"

"Hakem Atilla Karaoğlan iyi hakem kabul… Sonucu da etkilemedi bu da kabul. Ama bazı kartlar gereksiz. Mesela İsmail'e gösterdiği sarı kart yanlış. Gözünün önünde Talisca'nın aşilinin üst tarafına ağır bir şiddet transferiyle basılıyor. Bakınız gözünün önünde diyorum o sarı veriyor. Tabi ki VAR devreye girip Atilla Karaoğlan'ın hatasını düzeltti ve kırmızı çıktı." (Ahmet Çakar-Sabah)

"ÇOCUKTA HER ŞEY VAR"



"Talisca’nın iki şahane golü görülmeye değerdi. Tabii bir de Burak’ın kurtardıkları var. Bu karşılaşmada Fenerbahçe’nin en önemli adamı yine İsmail’di. Adam her yerde. Hücumda savunmada. Gol kurtarıyor, asist yapıyor, orta alanda rakibe basıyor, önde baskı yapıyor. Bir orta alan futbolcusu daha ne yapabilir? Çocukta her şey var."