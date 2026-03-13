Shakhtar, Arda Turan'la yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı
13.03.2026 06:17
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Lech Poznan’ı 3-1 mağlup eden Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, yenilmezlik serisini 14 maça çıkararak tur kapısını araladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk aşaması 8 maçla tamamlandı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti. Shakhtar, bu galibiyetle tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.
Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.
Sonuçlar şöyle:
Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3
AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3
Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2
Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1
Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4
Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0