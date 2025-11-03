Shakhtar derbide kazandı, Arda Turan çıldırdı: 90+4. dakikada 60 metre depar attı
Shakhtar'ın Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup ettiği maça Arda Turan'ın hareketi damga vurdu.
Ukrayna Ligi'nin 11. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.
Lviv Arena'da oynanan müsabaka, Shakhtar'ın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Eguinaldo, 54. dakikada Newerton ve 90+4. dakikada kendi kalesine Kabaev kaydetti. Dinamo Kiev'in tek sayısı ise Buyalskyy'den geldi.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan ve puanını 24'e yükselten Shakhtar, Ukrayna Ligi'nde liderliğini en yakın rakibinin 4 puan önünde sürdürdü. Bu sezon ligde ilk defa yenilen Dinamo Kiev ise 20 puanla 2. sırad ayer aldı.
Shakhtar, gelecek hafta Poltava'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ise LNZ Cherkasy'i ağırlayacak.
ARDA TURAN'DAN 90+4. DAKİKADA 60 METRE DEPAR
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakalayan Shakhtar, Kabaev'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, golün ardından kendisine ayrılan alanı terk etti ve rakip kalenin yanında kümelenmiş oyuncularının yanına hızla gitti.
Turan'ın yaklaşık 60 metre depar attıktan sonra sevinç yaşayan oyuncularının üstüne atladığı ve zafer golünü birlikte kutladığı görüldü.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Arda Turan, Dinamo Kiev cephesine de yanıt verdi.
Turan'ın sözleri şu şekilde:
"BİZİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ"
"Ukrayna Kupası'ndaki son maçtan sonra zor zamanlar geçirdiğimizi vurgulamak istiyorum, bizim için kolay değildi. Önemli olan nasıl tepki vereceğimizi anlamaktı. Bence son maçtan sonra gerçekten iyi tepki verdik ve doğru kararlar aldık."
"BU CEVABI SİZE BİR İNSAN OLARAK VERİYORUM"
Soru: Dinamo Kiev'den Popov, bu maçın bir parodi gibi olduğunu söyledi. Bu söylemi, oyuncularınızı motive etmek için kullandınız mı?"
Arda Turan: "Aslında rakiplerimizin medyadaki veya basındaki açıklamalarına aldırış etmemeye çalışıyoruz ancak bugün oyuncularımın sahadaki oyunları ve sonuçlarıyla mükemmel bir şekilde doğrudan karşılık verdiğine inanıyorum. Genel olarak bu tür açıklamalarda rakibimize daha fazla saygı göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Elbette futbol sahasındaki olaylarla ilgili olarak futbol kuralları çerçevesinde izin verilen her türlü tekniği kullanabilirsiniz ancak kitlelere iletişim söz konusu olduğunda elbette biraz daha saygı göstermeliyiz. Ayrıca Popov'un bir zamanlar genç bir oyuncu olduğuna ve özellikle Brezilyalılarımız olmak üzere genç nesil futbolculara örnek olması gerektiğini anlaması gerektiğine inanıyorum. Bana göre Popov, yükselen genç nesil için örnek teşkil eden isimlerden biri olmalı. Dolayısıyla bence o da kendini belli bir seviyenin parodisi olarak gösterdi. Vurgulamak istiyorum: Bu cevabı size Shakhtar'ın teknik direktörü olarak değil sadece bir insan olarak veriyorum."
