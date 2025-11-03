Shakhtar derbide kazandı, Arda Turan çıldırdı: 90+4. dakikada 60 metre depar attı

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Arda Turan, Dinamo Kiev cephesine de yanıt verdi.



Turan'ın sözleri şu şekilde:



"BİZİM İÇİN KOLAY DEĞİLDİ"



"Ukrayna Kupası'ndaki son maçtan sonra zor zamanlar geçirdiğimizi vurgulamak istiyorum, bizim için kolay değildi. Önemli olan nasıl tepki vereceğimizi anlamaktı. Bence son maçtan sonra gerçekten iyi tepki verdik ve doğru kararlar aldık."



"BU CEVABI SİZE BİR İNSAN OLARAK VERİYORUM"



Soru: Dinamo Kiev'den Popov, bu maçın bir parodi gibi olduğunu söyledi. Bu söylemi, oyuncularınızı motive etmek için kullandınız mı?"



Arda Turan: "Aslında rakiplerimizin medyadaki veya basındaki açıklamalarına aldırış etmemeye çalışıyoruz ancak bugün oyuncularımın sahadaki oyunları ve sonuçlarıyla mükemmel bir şekilde doğrudan karşılık verdiğine inanıyorum. Genel olarak bu tür açıklamalarda rakibimize daha fazla saygı göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Elbette futbol sahasındaki olaylarla ilgili olarak futbol kuralları çerçevesinde izin verilen her türlü tekniği kullanabilirsiniz ancak kitlelere iletişim söz konusu olduğunda elbette biraz daha saygı göstermeliyiz. Ayrıca Popov'un bir zamanlar genç bir oyuncu olduğuna ve özellikle Brezilyalılarımız olmak üzere genç nesil futbolculara örnek olması gerektiğini anlaması gerektiğine inanıyorum. Bana göre Popov, yükselen genç nesil için örnek teşkil eden isimlerden biri olmalı. Dolayısıyla bence o da kendini belli bir seviyenin parodisi olarak gösterdi. Vurgulamak istiyorum: Bu cevabı size Shakhtar'ın teknik direktörü olarak değil sadece bir insan olarak veriyorum."