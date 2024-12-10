Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçına geri sayım başladı. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakaya az bir zaman kala maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçına dait tüm bilgiler...



SHAKHTAR DONETSK-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçı, 10 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



MAÇA TÜRK HAKEM



FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Shakhtar Donetsk ile Bayern Münih arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.



Müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



TAKIMLARIN BU SEZON AVRUPA KARNESİ



Shakhtar Donetsk, geride kalan 5 maçta yalnızca 4 puan topladı ve 26. sırada yer alıyor.



Bayern Münih ise 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı ve hanesine 9 puan yazdırarak 13. sırada kendine yer buldu.