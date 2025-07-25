Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada

Shakhtar Donestsk-Beşiktaş rövanş maçı tarihi Beşiktaşlı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk eden Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında rakibine 4-2 yenildi. 7. dakikada Alisson'un 28. dakikada Eguinaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçen rakibine 40. dakikada Tammy Abraham'ın penaltıdan attığı golle cevap veren siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Kevin'in golüne engel olamadı. Beşiktaş rövanş maçında tur için galibiyet arayacak. Peki, Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?



SHAKHTAR DONETSK-BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kader maçına çıkacak.



Eşleşmenin rövanş karşılaşması, 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da oynanacak.



ARDA TURAN BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK MAÇINI KAZANDI



Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, 4. kez karşılaştığı siyah-beyazlı rakibine karşı ilk kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.



Eyüpspor'da görev yaptığı dönemlerde Beşiktaş ile 2 lig, 1 kez de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Arda Turan, 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.



Kupada siyah-beyazlılara 4-0 yenilen Arda Turan, ligde de 2-1 ve 3-1 kaybetti.