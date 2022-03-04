Shakhtar Donetsk genç takım antrenörü savaşta hayatını kaybetti

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in üst yöneticisi Sergei Palkin, kulüp antrenörlerinden birinin çatışma sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberler 04.03.2022 - 15:53

Shakhtar Donetsk genç takım antrenörü savaşta hayatını kaybetti

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan olaylar sonucunda ülkenin futbol takımlarından Shakhtar Donets'de yönetici olan Sergei Palkin, genç takım antrenörlerinin savaşta hayatını kaybettiğini açıkladı.

Palkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç takım antrenörünün mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) da iki gün önce Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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