Shakhtar Donetsk - Panathinaikos Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3. ön eleme turu mücadeleleriyle devam edecek. Kritik mücadelede Shakhtar Donetsk , Panathinaikos’u konuk edecek. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Shaktar Donetsk, ev sahibi avantajını kullanarak Panathinaikos karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hamrun ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.
SHAKTAR DONETSK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Shaktar, Panathinaikos takımını konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 21.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Maç