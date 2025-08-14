Shakhtar Donetsk - Panathinaikos Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Avrupa Ligi)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda play-off oynamak isteyen Shaktar Donetsk, ev sahibi avantajını kullanarak Panathinaikos karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hamrun ise rakibi karşısında kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçının yayıncı kuruluşu gündem oldu.



SHAKTAR DONETSK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Shaktar, Panathinaikos takımını konuk ediyor. Mücadele bugün (14 Ağustos) saat 21.00’da başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu belli olmadı.

