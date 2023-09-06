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Shakhtar Donetsk Tete transferi için Galatasaray'a dava açtı mı?

Galatasaray’ın sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Tete için, oyuncunun eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından herhangi bir dava açılmadığı öğrenildi.

Shakhtar Donetsk Tete transferi için Galatasaray'a dava açtı mı?

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Tete, FIFA’nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran’a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak ’a imza atan Tete için Shakhtar’ın sarı-kırmızılılara bir dava açtığı iddia edildi.

"SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ HİÇBİR PÜRÜZ YOK"

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Galatasaray’a herhangi bir dava dosyası gelmediği, davanın açılmış olması halinde FIFA'dan sarı-kırmızılılara bildirim gelmesi gerektiği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre böyle bir bildirimin de olmadığı öğrenildi.

Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili hiçbir pürüzün bulunmadığı ifade edilirken, futbolcuyu transfer ederken tüm detayların ele alındığı kaydedildi.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maçta görev aldı.

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