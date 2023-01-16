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Shakhtar, transfer gelirinin 25 milyon dolarını Ukrayna ordusuna bağışladı

Shakhtar Donetsk, 100 milyon Euro'ya satılan Mykhailo Mudryk'in transferinden elde edilen gelirin 25 milyon dolarını Ukrayna ordusuna bağışladı.

Shakhtar, transfer gelirinin 25 milyon dolarını Ukrayna ordusuna bağışladı

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgal sürerken Ukrayna'daki futbol kulüpleri faaliyetlerine ara verdiği yerden devam ediyor.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk forması giyen Mykhailo Mudryk'i bonuslarla beraber 100 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Shakhtar Donetsk, yıldız oyuncunun gelirinin bir kısmını Ukrayna ordusuna bağışlayacağını açıkladı.

Shakhtar Başkanı Rinat Akhmetov, Mudryk transferinden elde edilen gelirin 25 milyon dolarının Ukraynalı askerlere bağışlandığını duyurdu.

8,5 YILLIK ANLAŞMA

Chelsea'den yapılan açıklamada, Mudryk'in bonservis bedeli konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'le anlaşma sağlandığı ve 22 yaşındaki oyuncuyla 8,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere ekibi, kontratta belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde Shakhtar Donetsk'e 30 milyon euro fazladan ödeme de yapacak.

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