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Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı: Beşiktaş'ta kanat operasyonu

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda kendi sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybeden Beşiktaş'ta kanat transferleri için düğmeye basıldı. Beşiktaş'ın Kerem Aktürkoğlu, Vaclav Cerny ve Gonçalo Guedes'e teklif yaptığı iddia edildi.

Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı: Beşiktaş'ta kanat operasyonu

, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'lı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadele 4-2 Shakhtar Donetsk galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'yı ıslıkladı.

KANAT TRANSFERİNDE HAREKETLİ GÜNLER

Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Yönetimin ilk hedefi sağ ve sol kanatlara takviye yapmak.

A Spor'un haberine göre, Serdal Adalı yönetiminin liste başı isimlerinden birisi olan Vaclav Cerny için kulübü Wolfsburg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı: Beşiktaş'ta kanat operasyonu - 1 Cerny, geçtiğimiz sezonu İskoçya ekiplerinden Rangers'ta geçirmişti.

KEREM İLE ANLAŞMA TAMAM, SIRA BENFICA'DA

Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre; , Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlarken Benfica'ya da bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'yu bulan bir teklif sundu. Kerem Aktürkoğlu transferinin sonuçlanması için Benfica'nın teklife yanıtı bekleniyor.

Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı: Beşiktaş'ta kanat operasyonu - 2 Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla...

BİR DİĞER HEDEF: GONÇALO GUEDES

'ın kanat transferinde bir diğer hedefi ise Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli Gonçalo Guedes... Beşiktaş, Guedes için de tıpkı Cerny gibi satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Guedes'in İngiliz ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı: Beşiktaş'ta kanat operasyonu - 3 Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında olan Portekizli Gonçalo Guedes, Wolverhampton formasıyla...
Beşiktaş, Avrupa'ya mağlup başladı

Beşiktaş, Avrupa'ya mağlup başladı

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