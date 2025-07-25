Shakhtar yenilgisi sonrası düğmeye basıldı: Beşiktaş'ta kanat operasyonu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'lı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadele 4-2 Shakhtar Donetsk galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Milot Rashica'yı ıslıkladı.



KANAT TRANSFERİNDE HAREKETLİ GÜNLER



Beşiktaş'ta Shakhtar yenilgisi sonrası transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Yönetimin ilk hedefi sağ ve sol kanatlara takviye yapmak.



A Spor'un haberine göre, Serdal Adalı yönetiminin liste başı isimlerinden birisi olan Vaclav Cerny için kulübü Wolfsburg'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Cerny, geçtiğimiz sezonu İskoçya ekiplerinden Rangers'ta geçirmişti.

KEREM İLE ANLAŞMA TAMAM, SIRA BENFICA'DA Portekizli gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre; Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlarken Benfica'ya da bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'yu bulan bir teklif sundu. Kerem Aktürkoğlu transferinin sonuçlanması için Benfica'nın teklife yanıtı bekleniyor.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla...

BİR DİĞER HEDEF: GONÇALO GUEDES



Beşiktaş'ın kanat transferinde bir diğer hedefi ise Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli Gonçalo Guedes... Beşiktaş, Guedes için de tıpkı Cerny gibi satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Guedes'in İngiliz ekibi ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında olan Portekizli Gonçalo Guedes, Wolverhampton formasıyla...