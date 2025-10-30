Shakhtar'ın derbi yıkımı, Arda Turan'ı sinirlendirdi: "Takımla konuşacağım, endişeleniyorum!"

Ukrayna Kupası son 16 turunda Dinamo Kiev ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.



Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Dinamo Kiev'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Arda Turan'ın öğrencileri, 49. dakikada Luca Meirelles'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 72. dakikada Yarmolenko ve 79. dakikada Guerrero'nun attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi.

İki takım oyuncuları arasında karşılaşmada yaşanan ikili mücadele

KUPAYA VEDA ETTİ Bu skorun ardından Dinamo Kiev, adını çeyrek finale yazdırdı. Shakhtar Donetsk ise turnuvaya veda etti.



Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"TAKIMIMLA GERÇEK BİR KONUŞMA YAPMALIYIM"



"Dinamo Kiev'i kutluyorum. Yakın gelecekte Ukrayna'daki stadyumlarda 40 bin ve daha fazla taraftarın önünde oynanan klasik derbilerimize döneceğimizi umuyorum. İlk 15 dakikadaki performansımız inanılmazdı, oyuncuların bu maç özelinde verdiğim taktikleri uygulama şeklinden tamamen memnunum. 15 dakikanın ardından kontrolümüzü biraz kaybettik ve rakip hücumlarının baskısı altında kaldık. İkinci yarıda konsantrasyonumuzu biraz kaybettik. Futbol böyle işler... Rakibin fırsat yaratmasına izin veriyorsanız bunu sıkça kullanırlar. Özellikle de bu seviyedeki rakipler bunu daha iyi yapar. Çok üzgünüm ama üzüntümü bir kenara bırakıp bir sonraki maça geçmeliyim. Son 15 dakika gelince... Takımımla bire bir gerçek bir görüşme yapacağım!"



Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan.

"ACI BİR YENİLGİYLE KAZANILMIŞ TECRÜBE"



Soru: "Shakhtar maçı bazı bölümlerde domine etti ama uygulayamadı. Bu tecrübe mi yoksa konsantrasyon eksikliği mi?"



Arda Turan: "Soruya cevap vermeden önce hakemlerin altını çizmek istiyorum. Bugün gerçekten üst düzeydi. Hakemler işlerini iyi yaptığında onları övmeliyiz. Evet, verdikleri bazı kararlardan memnun olmadığımızda onları eleştirebiliriz ama bugün hakemlik seviyesinden tamamen memnunum. Sorunuza gelince, söylediğim gibi futbol, yakaladığın pozisyonları en iyi şekilde değerlendirebilmekle alakalıdır. Konsantrasyon eksikliği olduğunu söyleyemem. Daha çok genç bir takım olduğumuz için tecrübe eksikliğimiz olduğunu kabul edebilirim. Elbette bu tür maçlar gelecek için harika bir tecrübedir ancak bugün bu deneyimi galibiyetle kazanmak isterdim. Maalesef bizim için acı bir yenilgiyle kazanılmış bir tecrübe oldu."



Shakhtar Donetsk futbolcuları, maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.

"BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"



Soru: "Rakibin golü gelmeden önce takımınızın bir avantajı vardı ve sahaya hükmediyordunuz. Gol geldikten sonra geri yaslanıp, inisiyatifi rakibe bıraktınız. Bu sizin talimatınız mıydı yoksa takımın kendi kendine aldığı bir refleks miydi?"



Arda Turan: "Oyun planımızı her zaman bu şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Topa hakim olmak, mümkün olduğunca pozisyona girmek ve bunları maçta uygulamak istiyoruz. Maçı analiz edeceğiz ve 90 dakika boyunca oyunumuza tam anlamıyla uymamamıza rağmen aldığımız penaltıdan faydalı dersler çıkarmak istiyoruz. Bugün maçın belirli noktasında yaşananlar beni endişelendiriyor ama bu durum da maçtan sonra dikkatli analiz yapmamı sağlıyor."