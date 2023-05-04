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Shakira'nın kardeşi Tonino Mebarak ile Gerard Pique'den yumruk yumruğa kavga

Gerard Pique'nin, iki çocuğunu da alarak Barcelona'dan ayrılan şarkıcı Shakira ile Miami'de tartıştığı ve bunun üzerine Shakira'nın erkek kardeşi Tonino Meberak'ın araya girdiği iddia edildi. Pique ve Meberak yumruk yumruğa kavga etti.

Shakira'nın kardeşi Tonino Mebarak ile Gerard Pique'den yumruk yumruğa kavga

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Gerard Pique’nin çocuklarını görmek için gittiği Miami’de ’nın erkek kardeşi Tonino Meberak ile yumruk yumruğa kavga ettiği haberleri uluslararası basında geniş yankı buldu.

Telemundo’nun haberine göre; Pique çocuklarını görmek üzere Miami’ye gitti. Emektar futbolcu burada Shakira ile tartışmaya başladı ve bunun üzerine ünlü şarkıcının erkek kardeşi Tonino araya girdi.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Tonino’nun devreye girmesiyle olaylar daha da büyüdü ve ikili yumruk yumruğa kavga etti. Pique ile Shakira’nın kardeşini polis memurları güçlükle yatıştırdı. Söz konusu olay dış basında gündem oldu. 

Ayrılığın ardından iki çocuğunun velayetini alan Shakira, Miami’deki evine taşınmıştı. İkili arasında yapılan anlaşmaya göre Gerard Pique, ayda 10 gün çocukları görme hakkına sahip. 

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