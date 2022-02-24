Shalke 04 formasından Gazprom reklamını kaldırdı

Almanya'nın köklü takımlardan Shalke 04, Rusya'nın en büyük şirketi olan Gazprom'la olan sponsporluk anlaşmasını sonlandırdı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Son günlerde yaşanan olaylar ve gelişmeler yüzünden formalarımızdan GAZPROM yazısını kaldıyoruz'' ifadelerinde bulundu.