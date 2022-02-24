Shalke 04 formasından Gazprom reklamını kaldırdı

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 17:03 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 17:33
Almanya'nın köklü takımlardan Shalke 04, Rusya'nın en büyük şirketi olan Gazprom'la olan sponsporluk anlaşmasını sonlandırdı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Son günlerde yaşanan olaylar ve gelişmeler yüzünden formalarımızdan GAZPROM yazısını kaldıyoruz'' ifadelerinde bulundu.
Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage: #S04 nimmt GAZPROM-Schriftzug von Trikots.— FC Schalke 04 (@s04) February 24, 2022