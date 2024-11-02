Shane Larkin milli takıma döndü

A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in Milli Takım'a döndüğünü açıkladı.



Ağustos 2023'te Olimpiyat ön eleme turnuvası öncesi takıma katılmadığı için Türk statüsü iptal edilen Birleşik Amerikalı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda takımda yer alacak.



Off the Recourt programına konuşan deneyimli antrenör, Larkin'in Türk basketboluna yardım etmek istediğini ve anlayışlı davranarak aralarında güçlü bir bağın kurulduğunu dile getirdi.



22 Kasım'da Macaristan'la oynanacak olan maçta ay-yıldızlı takımın başında olacağını duyuran Ergin Ataman, Pana-ti-nay-kos başkanı Dimitris Yanakopulos'a da teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE'NİN SON DURUMU



Türkiye grupta oynadığı ilk 2 maçında aldığı 1 galibiyet 1 mağlubiyetle İtalya'nın arkasında 2. sırada yer alıyor.



Macaristan ise çıktığı 2 maçtan da mağlup ayrıldı.

