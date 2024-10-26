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Shane Larkin sakatlandı: Ne kadar forma giyemeyecek?

Euroleague'de Olimpia Milano'yu deplasmanda yenen Anadolu Efes, kaptanı Shane Larkin'i kaybetti. Yıldız basketbolcu sakatlığı sebebiyle parkelerden en az 3 hafta uzak kalacak.

Shane Larkin sakatlandı: Ne kadar forma giyemeyecek?

'in yıldızı Shane Larkin sakatlandı. 

Maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileği burkulan Larkin'de kemik ödemi tespit edildi.

Tedavisi başlayan 32 yaşındaki guard, 3-4 hafta sonra takıma katılabilecek.

Bu sezon 11 sayı ve 5 asist ortalamasıyla oynayan Larkin, Anadolu Efes'in 'de Barcelona, ALBA Berlin, Monaco, Baskonia ve Real Madrid ile yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

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