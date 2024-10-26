Shane Larkin sakatlandı: Ne kadar forma giyemeyecek?

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin sakatlandı.

Maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileği burkulan Larkin'de kemik ödemi tespit edildi.

Tedavisi başlayan 32 yaşındaki guard, 3-4 hafta sonra takıma katılabilecek.

Bu sezon 11 sayı ve 5 asist ortalamasıyla oynayan Larkin, Anadolu Efes'in Euroleague'de Barcelona, ALBA Berlin, Monaco, Baskonia ve Real Madrid ile yapacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.