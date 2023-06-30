Shelbourne FC'yi satın alan Acun Ilıcalı: İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar

İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın alan Acun Ilıcalı basın toplantısı düzenledi. Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayan Ilıcalı, "Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Başka bir kulübe daha ihtiyaç duyduk. Portekiz'den Belçika'ya kadar birçok fırsat çıktı karşımıza. Hull City ile hedefimiz Premier Lig'e çıkmak.'' dedi.



"AYLARCA ARAŞTIRDIK"



Shelbourne FC'yi satın almadan önce aylarca araştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, ''Shelbourne FC'yi, İrlanda futbolunda büyük potansiyel görüyoruz. Fazlasıyla heyecanlıyım, beş günlük bir karar değil. Aylarca bu karar üzerinde değerlendirmeler yaptık. Bu kulübü eski günlerine geri döndüreceğiz." açıklamasında bulundu.



''İRLANDALILAR VE TÜRKLER BENZER İNSANLAR''



Ilıcalı, "İrlanda hakkında geçmişimden gelen güzel duygularım var. İrlandalılar ve Türkler benzer insanlar, tutkuluyuz. Burada olmaktan mutluyum ve son derece pozitifim. Takımım için iyi ve parlak bir gelecek umuyorum. İyi insanların her zaman kazandığına inanıyorum. Burada çok fazla iyi insan var. Şehirden ve ülkeden büyük bir enerji hissediyorum." diye konuştu.

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