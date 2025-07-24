Sheriff - Utrecht  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi ön eleme)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme etabında dikkat çeken mücadelede Sheriff, Utrecht takımını ağırlayacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati açıklandı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise maç saatine odaklandı. İşte, Sheriff - Utrecht maçının detayları…



SHERİFF - UTRECHT MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Sheriff ve Utrecht kozlarını paylaşacak.



Sheriff - Utrecht mücadelesi bugün (24 Temmuz) saat 20:00’da başlayacak. Karşılaşmanın ülkemizde resmi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

