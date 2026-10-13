Sıdıki Cherif golünü attı. Coventry, Premier Lig'de tam 25 sene sonra evinde kazandı

Premier Lig'de Coventry City, Newcastle United karşısında Coventry Building Society Arena'da aldığı 4-1'lik sürpriz galibiyetle, küme düşme hattının üç puan üzerine çıkarak Premier Lig'deki 25 yıllık iç saha galibiyeti hasretine son verdi..

John Hartson'ın Highfield Road'da Sunderland'e karşı 1-0'lık galibiyeti getirdiği maçtan tam 9 bin 310 gün sonra Coventry, kulübün Premier Lig'de kendi evinde gol atma hasretini dindirmeyi de başardı.

Fenerbahçe 'nin sezon başında 25 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Coventry'ye sattığı 19 yaşındaki Gineli forvet Sıdıki Cherif de takımını öne geçiren penaltıyı yaptırdığı gibi 48'inci dakikada 2. gole de imzasını attı.

Daha önce sadece Brighton maçında 30 dakika oynayan Sıdıki ilk 11'de çıktığı ilk maçta hem penaltı alıp, hem de gol atarak kalitesini de kanıtladı.