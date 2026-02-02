Sidiki Cherif, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını Sidiki Cherif ile güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki santrfor Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı.

Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlenirken, genç oyuncu kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Cherif, Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

19 yaşındaki futbolcu Sidiki Cherif, sağlık kontrolünden geçti. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam eden kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.

MALİYETİ

Gine asıllı Fransız futbolcu için Fenerbahçe, Angers kulübü ile 4 milyon euro kiralama bedeli, 18 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyone Euro bonuslar eşliğinde el sıkıştı.

Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Szymanski ve Cenk Tosun'a veda etmişti.