Sidiki Cherif takıma katıldı
08.02.2026 17:36
Fenerbahçe'de yeni transfer Sidiki Cherif'in tedavisi sona erdi. Genç futbolcu takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Sidiki Cherif takıma katıldı.
Eski takımı Angers'de yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle tedavi gören 19 yaşındaki forvet bugün ilk kez antrenmana çıktı.
Fransız futbolcu teknik heyetin şans vermesi halinde Gençlerbirliği maçında kadroda olacak. Sarı Lacivertliler başkent ekibini yarın saat 20'de konuk edecek.