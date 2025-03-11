Şifresiz yayınlanacak: Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Barcelona’da Dani Olmo, Raphinha, Lewandowski gibi yıldızlar son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Deplasmanda tur hesapları yapan Benfica’da ise Bruno Lage’nin kadro tercihi merak ediliyor. Barcelona ve Benfica arasında oynanacak Devler Ligi mücadelesi, dünyanın birçok ülkesinden canlı yayınlanacak. Mücadele Türkiye’den şifresiz ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BARCELONA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Barcelona - Benfica mücadelesiyle devam ediyor. Kritik mücadeleye Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yaparken karşılaşma bugün (11 Mart) saat 20.45’te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



Benfica, Portekiz’de oynanan ilk karşılaşmada rakibine mağlup olmuştu. Bu mücadelede Kerem ve Orkun karşılaşmaya ilk 11’de başlamıştı. İspanya’da oynanacak rövanş karşılaşmasında da milli yıldızların sahada olması bekleniyor.



BENFİCA NASIL TUR ATLAR?



Portekiz ekibi, ilk mücadelede sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bruno Lage’nin öğrencilerine doğrudan tur için en az 2 farklı galibiyet gerekiyor. Benfica 2-0, 3-1, 4-2… gibi skorlarda doğrudan tur atlayacak.



BARCELONA NASIL TUR ATLAR?



Katalan ekibi alacağı beraberlik ve her türlü galibiyette tur atlayan takım olacak. Benfica, karşılaşmadan tek farklı galibiyetle ayrılması durumunda ise mücadele uzatmalara taşınacak. Uzatmalarda eşitlik bozulmadığı takdirde üst tura yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

