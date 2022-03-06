Sığınaktan finale: Savaştan kaçan Ukraynalı tenisçi Fransa'daki turnuvada ikinci oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası memleketi Odessa'dan kaçan Dayana Yastremska, WTA etkinliğinde final oynama başarısı gösterdi ve turnuvada kazandığı parayı ülkesine bağışladığını açıkladı.



Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final karşılaşmasında Yastremska, Çinli rakibi Zhang Shuai'ye 6-3, 3-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Shuai, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.



Final maçı sonrası konuşan Ukraynalı sporcu, turnuvadan kazandığı parayı ülkesine bağışlayacağını söyledi.



Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası turnuvadan bir hafta önce memleketi Odessa'da ailesi ile 2 gün yer altı otoparkında kalan ve ardından Tuna nehrinden botla Romanya'ya geçen Yastremska, Lyon Açık'a katılmıştı.

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