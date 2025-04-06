Siirt’te amatör lig maçında futbolcuların kavgasına taraftar da karıştı

BAL Ligi 1’inci Grup’ta 22 puanla 8’inci sırada bulunan Kurtalanspor, 50 puanla grup birincisi Hakkari Zap Spor’u konuk etti. Kurtalan İlçe Stadı’ndaki maçın ilk yarısı 3-0 Kurtalan Spor önde kapattı.

İkinci yarıda konuk takımın golü 73’üncü dakikada geldi. 3-1 Kurtalan Spor’un galibiyeti ile biten maçın ardından iki takımın futbolcuları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraftarların da sahaya inmesiyle bübüyen kavgaya polis müdahale etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.