Siirt'te olaylı maç: 90 dakika bitti, futbolcular kavgaya tutuştu

Siirt'te Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) baraj maçında futbolcu ve taraftarlar arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.



Kurtalanspor ile Gelecek Siirt 56 Spor Kulübü, BAL 1. Grup'un baraj maçında Siirt Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Gergin anların yaşandığı maçın 90 dakikası golsüz beraberlikle tamamlandı.



Uzatmalara giden maçta Kurtalanspor rakibini 1-0 yenerek, BAL'da tekrar mücadele etmeye hak kazandı.



Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Polis ekipleri müdahale ederek, tarafları ayırdı.

İki takım futbolcuları arasında başlayan kavga, taraftarların da dahil olmasıyla büyüdü. Olaylar sırasında protokol tribününde de arbede yaşandı.

Hakemler de güvenlik önlemleri eşliğinde sahadan çıkarıldı.