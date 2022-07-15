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Şike mi protesto mu? Kupa finalinde penaltıyı taca attı

Nijerya'da oynanan kupa finalinde "taca yollanan" penaltı sosyal medyada şike yorumlarına yol açarken, oyuncunun maçtaki hakem kararlarını protesto için penaltıyı bilerek kaçırdığı iddia edildi.

Haberler - ntv.com.tr 15.07.2022 - 03:37

Şike mi protesto mu? Kupa finalinde penaltıyı taca attı

'da oynanan Ogun State FA Cup finalinde şampiyonu belirleyen  penaltılar tartışmaları da beraberinde getirdi. 

Remo Stars ile Ijebu United takımları arasındaki mücadelede eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. 

Ijebu United'ın kullandığı ilk penaltı vuruşunda Remo Stars kalecisi yerinden kımıldamadı.

Ardından penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Remo Stars oyuncusu topu taca yolladı. 

Penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Ijebu United kupanın sahibi oldu. 

Nijeryalı spor yazarı ve podcast yayıncısı Ibukun Aluko, iki penaltının görüntülerini Twitter hesabından "Bu şike değilse nedir bilmiyorum" mesajıyla paylaştı.

Konuya ilişkin iki kulübün yöneticileriyle de görüşeceğini belirten Aluko'nun tweet'i kısa sürede 32 bin beğeni ve 12 bin 500 retweet aldı.

Aluko, daha sonra yaptığı açıklamada ise Remo Stars oyuncularının hakem yönetimini protesto için 3 penaltıyı kasıtlı olarak kaçırdığı, Remo Stars kalecisinin de bu nedenle penaltıda hareketsiz kaldığı bilgisini paylaştı. 

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