Şike mi protesto mu? Kupa finalinde penaltıyı taca attı

Nijerya'da oynanan Ogun State FA Cup finalinde şampiyonu belirleyen penaltılar tartışmaları da beraberinde getirdi.

Remo Stars ile Ijebu United takımları arasındaki mücadelede eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Ijebu United'ın kullandığı ilk penaltı vuruşunda Remo Stars kalecisi yerinden kımıldamadı.

Ardından penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Remo Stars oyuncusu topu taca yolladı.

Penaltılarda rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Ijebu United kupanın sahibi oldu.

Nijeryalı spor yazarı ve podcast yayıncısı Ibukun Aluko, iki penaltının görüntülerini Twitter hesabından "Bu şike değilse nedir bilmiyorum" mesajıyla paylaştı.

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.



Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??



This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 💔💔



pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022

Konuya ilişkin iki kulübün yöneticileriyle de görüşeceğini belirten Aluko'nun tweet'i kısa sürede 32 bin beğeni ve 12 bin 500 retweet aldı.



Aluko, daha sonra yaptığı açıklamada ise Remo Stars oyuncularının hakem yönetimini protesto için 3 penaltıyı kasıtlı olarak kaçırdığı, Remo Stars kalecisinin de bu nedenle penaltıda hareketsiz kaldığı bilgisini paylaştı.