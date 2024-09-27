Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ın ameliyat edildi.



Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.



Silahlı saldırı sonucu yaralanan Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Akın'ın hastanedeki ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Eski milli futbolcunun servisteki takibi sürerken, sol ayağı parçalı kırık nedeniyle alçıya alındı.

Öte yandan, Akın'a silahlı saldırıda bulunan şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.



NE OLMUŞTU?



Beykoz'da yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla gelen zanlı silahla Akın'a ateş açmış, şüpheli motosikletle olay yerinden kaçmış, eski milli futbolcu ise Ataşehir'deki özel hastaneye kaldırılmıştı.