Silivrispor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 3. Lig mücadelesinde Silivrispor, Çankaya FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Silivrispor, Çankaya FK karşısında sahadan mutlak üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Çankaya FK ise zorlu deplasmanda üç puan hesapları yapıyor. Peki Silivrispor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal...
SİLİVRİSPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN?
İstanbul'da, Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu'nda oynanaca TFF 3. Lig mücadelesi 25 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak ve Sıfır TV Youtube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.