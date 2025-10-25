Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Silivrispor, Çankaya FK karşısında sahadan mutlak üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Çankaya FK ise zorlu deplasmanda üç puan hesapları yapıyor. Peki Silivrispor - Çankaya FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal...

SİLİVRİSPOR - ÇANKAYA FK MAÇI NE ZAMAN?



İstanbul'da, Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu'nda oynanaca TFF 3. Lig mücadelesi 25 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da başlayacak ve Sıfır TV Youtube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.