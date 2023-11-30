Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, Süper Lig’in 14'üncü haftasında Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi. İşte, Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı, 2 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.



Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı olarak takip edebilirsiniz.



SÜPER LİG 14. HAFTA PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak 14. haftanın programı şöyle:



1 Aralık Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)



2 Aralık Cumartesi:



13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya OBA)



16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)



19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)



3 Aralık Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)



19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)



4 Aralık Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)