Simoene'den Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler. "Ona hayranım"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simoene, Real Madrid'in başında yarın rakibi olmaya hazırlanan Jose Mourinho 'ya hayranlığını dile getirdi.

Madrid derbisi için düzenlenen basın toplantısında konuşan Diego Simoene, Mourinho'nun geçmişte kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Yıllar önce yaşananlardan bahsetmek bana yakışmaz. Mourinho'ya çok büyük bir saygım var. Ona hayranlık duyuyorum ve ona karşı beslediğim takdir hislerini kendisi de biliyor" dedi.

Simoene sözlerini şöyle tamamladı:

“Umarım onunla karşılaştığımız zamanki gibi mücadele edebiliriz.”

LA LİGA'DA MOU'YU HİÇ YENEMEDİ

Simeone, La Liga çatısı altında Portekizli teknik adama karşı oynadığı 3 maçın 3'ünü de kaybetti. Bunların 2 tanesi de evindeydi.

"FORMULA 1, SHAKIRA VE DERBİ HARİKA"

Madrid'de 1 hafta içinde Formula 1 izlediğini, Shakira dinlediğini ve sıranın derbiye geldiğini vurgukayan Simoene, "Bu harika bir duygu. Her takımın kendine has özellikleri var. Onlar bizden daha iyi ve daha dikey bir geçiş oyununa sahip olacaklar. Güçlü oyuncular ve bu şekilde oynuyorlar" dedi.

Arjantinli teknik adam top kayıplarına da dikkat çekip, "Maçı mümkün olan en iyi şekilde yorumlamalıyız ki, top kaybımız onların oyuncularının sahip oldukları o çok hızlı geçişlerde kendilerini daha rahat hissetmelerine yol açmasın" ifadesini kullandı.