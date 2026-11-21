Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor 'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolculardan Wilfried Singo , Uğurcan Çakır ve Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

Wilfried Singo, "Açıkçası maçtan çok memnunum ancak bazı noktalar var ve kendi işimizi zora soktuk. İyi bir sonuç elde ettik. Bundan sonra çalışarak devam edeceğiz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar önemli. Zor maçlar, büyük maçlar. İyi hazırlanmamız lazım. İyi hazırlanıp, iyi bir sonuç almak bizim elimizde." diye konuştu.

UĞURCAN: BU AY BİZİM İÇİN KRİTİK OLACAK

Tam 6 kurtarışla yıldızlaşan Uğurcan Çakır açıklamasında, "Zor bir maç oldu. Samsunspor çok iyi mücadele etti, bize zorluk çıkardılar, çok pozisyon buldular. Nenad Bjelica ile Trabzonspor'da çalışmıştım, nasıl bir takım istediğini biliyorum. Fiziksel mücadele isteyen bir takım istiyor. Samsunspor iyi mücadele etti. Milli takım dönüşleri zor oluyor ama galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu ay bizim için çok ve kritik olacak. Aston Villa , Beşiktaş deplasmanı İki tane zorlu maç oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Dinleneceğiz ve Aston Villa maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.