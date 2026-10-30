Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Singo: Şampiyonlar Ligi için özgüven yükselttik

30.10.2026 23:07

Singo: Şampiyonlar Ligi için özgüven yükselttik
Anadolu Ajansı

Singo 90 dakika sahada kaldı ve 71 kez topla buluşup 96%'lık isabetle pas kullandı.

Volkan Üstüyıldız
Google'da NTV'yi tercih et

Galatasaray'da bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Wilfried Singo, Konyaspor galibiyetinin Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçı öncesi önemine dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray'ın Konyaspor’u 4-0 yendiği müsabaka sonrası Wilfried Singo yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı: 
 

"Bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Bu akşam buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Özellikle Fenerbahçe maçının ardından bu karşılaşmayı da kazanarak yolumuza devam etmek, Şampiyonlar Ligi öncesinde bize büyük bir güven aşıladı.
 

Sakatlık süreci benim için zordu. Uzun süre yoğun bir çalışma gerçekleştirdim. Şimdi yeniden takımla birlikteyim. Her şeyin iyi bir şekilde ilerlediğini umuyorum."

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram