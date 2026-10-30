Singo: Şampiyonlar Ligi için özgüven yükselttik

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray'ın Konyaspor ’u 4-0 yendiği müsabaka sonrası Wilfried Singo yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:



"Bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Bu akşam buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Özellikle Fenerbahçe maçının ardından bu karşılaşmayı da kazanarak yolumuza devam etmek, Şampiyonlar Ligi öncesinde bize büyük bir güven aşıladı.



Sakatlık süreci benim için zordu. Uzun süre yoğun bir çalışma gerçekleştirdim. Şimdi yeniden takımla birlikteyim. Her şeyin iyi bir şekilde ilerlediğini umuyorum."