Sipay Bodrum FK deplasmanda Boluspor'la oynayacak

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Erdem Mertoğlu görev alacak.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Bolu'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyledi. İyi bir yolda olduklarını ifade eden Eşer, "Boluspor çıkış arayan bir takım. Biz de liderliği bırakma niyetinde değiliz. Ligde ve kupada alınan galibiyetler takımın moralini çok yüksek tutuyor. İnanıyorum ki Boluspor'u deplasmanda yenerek istikrarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.