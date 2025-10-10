Sırbistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Sırbistan - Arnavutluk maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Arnavutluk zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sırbistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



SIRBİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Sırbistan ve Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Belgrad'da, Stadion Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak ve S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

