Sırbistan - Avusturya play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sırbistan - Avusturya mücadelesi için heyecanlı geri sayım başladı. Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, bir üst lige yükselmeyi hedefliyor. Ralf Ragnick'in çalıştırdığı Avusturya ise son dönemdeki performansıyla dikkat çekti. İki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Sırbistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SIRBİSTAN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Uluslar Ligi’nde, Sırbistan, Avusturya’yı ağırlıyor. İlk mücadele 1-1 eşitlikle tamamlanırken galip gelen takım bir üst lige yükselecek.



Play-off mücadelesinin eşitlikle tamamlanması durumunda ise önce 15’er dakikalık iki uzatma devresi eşitliğin devamı halinde ise üst tura çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.



Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00’de başlarken Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

