Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Sırbistan, İngiltere karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Sırbistan ve İngiltere karşı karşıya geliyor.Belgrad'da, Stadion Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 21.45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

