Sırbistan'da trajedi: Teknik direktör maç sırasında hayatını kaybetti

Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, Mladost Lucani karşılaşması sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

44 yaşındaki teknik direktör Mladen Zizovic, 21 Ekim 2025 tarihinde Sırp ekibi Radnicki 1923'ün başına geçmişti.

Genç teknik adam, yeni takımının başındaki üçüncü maçında büyük bir trajediyle gündeme geldi.

Zizovic, karşılaşmanın 41. dakikasında geçirerek fenalaştı. Bosna-Hersekli hocaya ilk müdahaleyi kulübün sağlık ekipleri yaptı.

Sahada yer alan futbolcular, hocalarının durumu karşısında gözyaşlarını tutamadı.

İlk tetkiklerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç çalıştırıcı, gösterilen tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Yaşananlar dünyasını yasa boğarken Mladost Lucani-Radnicki 1923 maçı tatil edildi.

KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Radnicki 1923'ten önce altı takımın teknik direktörlüğünü yapan Zizovic, Zrinjski Mostar, FC Shkupi ve Borac Banja Luka'da maç başına 2.00 puan ortalamasının üzerine çıkmıştı.

Sırbistan'da trajedi: Teknik direktör maç sırasında hayatını kaybetti - 1 Mladen Zizovic, 2024/2025 sezonunda Borac Banja Luka'yı UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna çıkarmış ve kulüp tarihinin en büyük başarısına imza atmıştı.
