Sırt çevirme protestosuna federasyondan tarihi ceza! Muslera'ya 2 maç, Veron'a 6 ay men
28.11.2025 15:35
NTV - Haber Merkezi
Arjantin'deki Estudiantes-Rosario Central maçında ev sahibi ekibin tepkisinin ardından verilen cezalar açıklandı.
Arjantin'de oynanan Estudiantes-Rosario Central maçında yaşananların ardından federasyon cezaları açıkladı.
Arjantin Futbol Federasyonu, maç önü seremonisinde rakibine sırt çeviren Estudiantesli 11 futbolcuya 2 maç men cezası verdi.
Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera da bu cezadan nasibini alan isimler arasında bulundu.
Arjantin basınının haberine göre federasyonun futbolculara verdiği cezalar ertelemeli olarak yürürlüğe girecek. Estudiantes'te ceza alan futbolcuların cezalarını 2026'daki resmi maçlarda çekeceği öne sürüldü.
Fernando Muslera, bu sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Estudiantes'e imza atmıştı.
VERON'A 6 AY MEN CEZASI
Yaşanan olay sonrası Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron'a da seremonide protesto uygulanması talimatını vermesi nedeniyle 6 ay futboldan men cezası verildi.
Ayrıca Estudiantes'in kaptanı Santiago Nunez'e de 3 ay kaptanlık yasağı getirildiği açıklandı.
Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron.
NE OLMUŞTU?
Arjantin Futbol Federasyonu, Apertura ve Clausura’yı birleştiren genel tabloda en fazla puan toplayan takıma “Lig Şampiyonu” unvanı verilmesine oybirliğiyle karar vermişti.
2025 takvim yılında 32 maça çıkan ve 66 puan toplayan Rosario Central, bu kararla kupanın sahibi olmuş ve şampiyon ilan edilmişti.
Estudiantesli futbolcular, bu karar sonrası Rosario Central maçında sahaya çıkan rakip takım futbolcularına koridor oluşturmuş ve oyuncular sahaya çıktığı anda sırtlarını dönmüştü.