Sırt çevirme protestosuna federasyondan tarihi ceza! Muslera'ya 2 maç, Veron'a 6 ay men

NE OLMUŞTU?

Arjantin Futbol Federasyonu, Apertura ve Clausura’yı birleştiren genel tabloda en fazla puan toplayan takıma “Lig Şampiyonu” unvanı verilmesine oybirliğiyle karar vermişti.

2025 takvim yılında 32 maça çıkan ve 66 puan toplayan Rosario Central, bu kararla kupanın sahibi olmuş ve şampiyon ilan edilmişti.

Estudiantesli futbolcular, bu karar sonrası Rosario Central maçında sahaya çıkan rakip takım futbolcularına koridor oluşturmuş ve oyuncular sahaya çıktığı anda sırtlarını dönmüştü.