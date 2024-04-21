Sivas Belediyesi, Fenerbahçe maçı için çocuklara bilet hediye edecek

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 20.00’da başlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi Sivas Belediyesi’nden kulüp ve çocukları sevindirecek bir haber geldi. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu karşılaşmaya gitmek isteyen çocuklara 500 adet bilet hediye edeceklerini duyurdu.

ADEM UZUN: "500 ADET BİLETİ ÇOCUKLARIMIZA HEDİYE EDECEĞİZ"



Konu hakkında Sivas Belediyesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "Sivas Belediyesi olarak Sivas'ımızın en önemli markası Sivasspor’umuza sahip çıkacağımızı her platformda dile getiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız, bu sene de 104. yılını kutlayacağız. 7 ve 17 yaş arasında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize yarın Sivasspor’umuzun, Fenerbahçe ile yapacağı maç kapsamında 500 adet bileti çocuklarımıza hediye edeceğiz. Bugün saat 15.00 itibarıyla öğrencilerimiz Passolig'in olduğu yerlere ulaşarak buralardan biletler alabilecekler. 500 sayısı tamamlandığında daha sonradan da biz bunu bitirmiş olacağız. Sivasspor'umuzun yanında olacağız demiştim. Bu kapsamda ilk desteğimizle biz Sivasspor’umuza bu şekilde vermiş oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de Biz sürekli Sivasspor’umuzun yanında yer alacağız. Sivasspor şehrimizin Sivaslıların en önemli markası bu markayı hep birlikte koruyacağız. Yarın oynanacak olan Sivasspor Fenerbahçe maçına tüm Sivaslı hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.



MECNUN OTYAKMAZ: TEŞEKKÜR EDİYORUZ



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise desteklerinden dolayı Sivas Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Seçimlerden önce Sivasspor'a yapmış olduğu ziyaretlerde, Sivasspor'un için yapabileceği birkaç projeden bahsederken biz de çok mutlu olmuştuk. Kendilerinin seçilmeleriyle birlikte bu projelerin hayata geçmesinden çok daha mutlu olduk. Bu güzel proje için sayın başkana çok teşekkür ediyoruz. Küçük kardeşlerimiz 23 Nisan Bayramı'nda en azından sevdikleriyle, Sivasspor'la birlikte kutlama için iyi bir fırsat oldu" diye konuştu.



"TARAFTARLARI MAÇA DAVET EDİYORUM"

Bilet fiyatlarının ücreti ile ilgili gelen şikayetlere de değinen Otyakmaz, "Bazı şikayetler var bilet fiyatlarının yüksek olmasından dolayı. Kombine bilet satmak amacıyla bir proje başlatmıştık. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında bilet fiyatlarının yüksek olacağını o yüzden herkesin kombine biletlere rağbet etmesi gerektiği yönünde çağrılarımız olmuştu. Maalesef bu çağrılar biraz yarım kaldı. 3 bin civarında kombine bilet satmış olduk. Bu son dönemde de 200’e yakın bilet satılmış oldu. Bu rağbet görmeyince bizim de adaletli olmak açısından hem Galatasaraylılara karşı hem Fenerbahçe, hem de Beşiktaşlılara karşı aynı fiyat olması hasebiyle bu rakamı yüksek tutmak zorunda kaldık. Yarın oynanacak olan maçın bilet satışında bugün az bir artış söz konusu. Bütün taraftarlarımıza maça rağbet etmelerini ve Fenerbahçe karşısında şampiyonluğu belirleyecek çok önemli karşılaşmada takımının yanında onlara itici güç olarak bulunmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.



"10 BİN TARAFTAR BEKLİYORUZ"

Bir basın mensubunun, "Şu ana kadar kaç bilet satıldı?' sorusuna Başkan Otyakmaz, "Şu an 5 bin ama toplu bir bilet alımları da söz konusu. Misafir hariç bizimkiler sadece 5 bin civarında. Misafir tribününe de bir açıklık getireyim. Galatasaray maçında rakibimize kaç bilet verdiysek Fenerbahçe maçında da aynı sayıda bileti kendilerine tahsis etmiş durumdayız. Orada bir adaletsizlik söz konusu değil. Sosyal medyada olduğu gibi. Yaklaşık 10 bin taraftar bekliyoruz ama bu sayının artmasını özellikle taraftarlarımızdan rica ediyoruz" diye cevap verdi.