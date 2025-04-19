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Sivas kupa finaline ev sahipliği yapmak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta yapılması için harekete geçildi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun taleplerini iletti.

Sivas kupa finaline ev sahipliği yapmak istiyor

Daha önce Avrupa maçları, kupa finalleri ve milli karşılaşmalara ev sahipliği yapan 4 Eylül Stadyumu için Sivaslılar, 'nın burada oynanması için harekete geçti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, hem belediyenin hem de kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla finalin Sivas'ta oynanması yönündeki talebi kamuoyuyla paylaştı. Başkan Uzun'un bu çağrısı şehirde geniş yankı bulurken, birçok vatandaş da destek mesajlarıyla kampanyaya katıldı.

27 bin 532 kişi kapasiteli 4 Eylül Stadyumu, Türkiye'nin ilk ekolojik statlarından biri olarak biliniyor.

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