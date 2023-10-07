Sivasspor 5 maç sonra galip geldi: Pendikspor yine kazanamadı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 yenen EMS Yapı Sivasspor, 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Pendikspor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve hasretini 8 maça çıkardı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Barrow, 57. dakikada Manaj, 76. dakikada Appindangoye'den geldi.



Ev sahibi Pendikspor'un golleri ise 68. dakikada Erencan Yardımcı, 74. dakikada Gökcan Kaya kaydetti.



Ligde 5 maç sonra kazanan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 2. galibiyetini alarak puanını 10'a çıkardı.



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