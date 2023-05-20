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Sivasspor 6 eksikle Galatasaray karşısında: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar'da tek eksik var.

Sivasspor 6 eksikle Galatasaray karşısında: İlk 11'ler belli oldu

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, takipçileriyle puan farkını koruma peşinde.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup 'u konuk edecek.

Ligde sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmayan Okan Buruk'un öğrencileri, 76 puanla liderlik koltuğunda.

SİVAS'TA 6 EKSİK

Galatasaray'da tek eksik Nicolo Zaniolo. İtalyan futbolcu kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor'da ise Ziya Erdal ile Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Yatabare, Goutas, Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası yok.

Sarı-kırmızılılarda ceza sınırındaki Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Samba, Caner, Aaron, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya.

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