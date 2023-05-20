Sivasspor 6 eksikle Galatasaray karşısında (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, takipçileriyle puan farkını koruma peşinde.



Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.



Ligde sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmayan Okan Buruk'un öğrencileri, 76 puanla liderlik koltuğunda.

SİVAS'TA 6 EKSİK



Galatasaray'da tek eksik Nicolo Zaniolo. İtalyan futbolcu kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor'da ise Ziya Erdal ile Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Yatabare, Goutas, Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası yok.



MUHTEMEL 11



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo



Sarı-kırmızılılarda ceza sınırındaki Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.