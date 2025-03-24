Sivasspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? Sivasspor - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
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Sivasspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman
Sivasspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Sivasspor - Adana Demir. maçı 29.03.2025 13:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Sivasspor - Adana Demir. Maçı Nerede Oynanacak?
Sivasspor - Adana Demir. maçı BG Grup 4 Eylül Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
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