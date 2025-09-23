Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig’de İstanbulspor karşısında hata yapmak istemiyor. Adana Demirspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Sivasspor - Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgisi…
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Sivasspor - Adana Demirspor mücadelesi 25 Eylül saat 17.00’da başlayacak.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Adana Demirspor
- Sivasspor
- Trendyol 1. Lig