Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Sivasspor  ile Adana Demirspor  karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

, Trendyol 1. Lig’de İstanbulspor karşısında hata yapmak istemiyor. Adana Demirspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Sivasspor - Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgisi…

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Sivasspor - Adana Demirspor mücadelesi 25 Eylül saat 17.00’da başlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

