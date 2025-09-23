Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig )

Sivasspor, Trendyol 1. Lig’de İstanbulspor karşısında hata yapmak istemiyor. Adana Demirspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sivasspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Sivasspor - Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgisi…



SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın programı belli oldu. Sivasspor - Adana Demirspor mücadelesi 25 Eylül saat 17.00’da başlayacak.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

