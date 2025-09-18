Sivasspor - Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor arasında 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, Biletinial gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:



VIP Alt Tribün: 158 TL

Maraton Alt ve Üst Tribün: 78 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL

Misafir Tribün: 75 TL