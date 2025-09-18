NTV.COM.TR

Sivasspor - Adana Demirspor maçının biletleri satışa çıktı

Özbelsan Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 7. hafta karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Trendyol 1. Lig 7. haftasında ile Adana Demirspor arasında 25 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, Biletinial gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 158 TL
Maraton Alt ve Üst Tribün: 78 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 58 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 58 TL
Misafir Tribün: 75 TL

