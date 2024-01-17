Sivasspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar 4. turda ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte, Sivasspor-Ankara Keçiörengücü maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?



18 Ocak Perşembe günü BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.



Sivasspor-Keçiörengücü maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.



18 OCAK ZKT MAÇ PROGRAMI



13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)



15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)



17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)



21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

